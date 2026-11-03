यूपी में भाजपा का मेगा प्लान, मोदी-शाह-योगी संभालेंगे चुनावी मोर्चा

इसके अनुसार पीएम मोदी सभी 18 मंडलों में बड़ी जनसभाएं करेंगे। इसके जरिए पार्टी केंद्र सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय नेतृत्व के संदेश को प्रदेश भर में पहुंचाना चाहती है। वहीं अमित शाह जिला स्तर पर सभाओं, क्षेत्रीय बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए चुनावी तैयारियों की निगरानी करेंगे। उनकी भूमिका संगठन के सूक्ष्म प्रबंधन की रहेगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को विधानसभा वार दौरे और मतदाता संपर्क की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की तैयारी में हैं। अभियान 20 नवंबर के बाद गति पकड़ेगा।