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अपनी बहन सामने किया था बेइज्जत, अमीर लोगों को निशाना बनाती थी श्रद्धा; हर दिन कैफे में हुक्का पीने जाती थी, पुलिस जांच में खुले मॉडल के राज

Lucknow Murder Case: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोप है कि वह शिवा को प्रताड़ित करती, पैर दबवाती और वीडियो से ब्लैकमेल करती थी। वह किसान बाजार के कैफे में अमीर लोगों को निशाना बनाती थी।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 3 Nov 2026, 11:17 AM IST

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मॉडल श्रद्धा दुबे (InstagramPhoto shraddha dubey)

Shiva Sharma Murder Case: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि श्रद्धा ने शिवा को अपने दबाव में रखा था। आरोप है कि वह उससे पैर दबवाती थी और उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती थी। वारदात वाली रात भी शिवा को उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर दानिश और करीबी आमिर के सामने अपमानित किया गया। पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा हर दिन किसान बाजार के एक कैफे में हुक्का पीने जाती थी, जहां अमीर परिवारों के लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाती थी।

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Updated on:

3 Nov 2026, 11:17 AM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अपनी बहन सामने किया था बेइज्जत, अमीर लोगों को निशाना बनाती थी श्रद्धा; हर दिन कैफे में हुक्का पीने जाती थी, पुलिस जांच में खुले मॉडल के राज

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