‘जीवित लोगों का ही ख्याल नहीं, मृतकों से क्या अपेक्षा करें’, अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- स्वास्थ्य मंत्रालय छुट्टी पर है क्या?

Banda Medical CollegeNewborn Incident: उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां मृत नवजात का शव अस्पताल के ओटी ब्लॉक के हॉल में रखा था। रात में आवारा कुत्ते उसे उठाकर ले गए और नोंच डाला। सुबह परिजनों को हॉल से करीब 50 मीटर दूर बच्चे के हाथ-पैर मिले, जबकि सिर और धड़ का पता नहीं चला। घटना के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। अस्पताल प्रशासन ने तीन गार्डों की सेवा समाप्त करने के लिए पत्र लिखा है।