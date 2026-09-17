महंगी कार नहीं मिली तो दी जान से मारने की धमकी! बांदा की विवाहिता ने GST इंस्पेक्टर पति और ससुराल वालों पर दर्ज कराया केस

पीड़िता आस्था पुत्री विजय कुमार सिंह चंदेल का विवाह 25 फरवरी को आगरा निवासी हिमांशु सिंह चौहान के साथ राजस्थान के भरतपुर स्थित द ग्रैंड बरसो रिजॉर्ट में हुआ था। शादी में करीब 14.70 लाख रुपये का खर्च आया। पिता ने करीब 51 लाख रुपये नकद दहेज के रूप में दिए। आरटीजीएस से भी लाखों रुपये ससुरालीजनों के खातों में भेजे गए। चार पहिया वाहन के लिए 20 लाख और सामान के लिए पांच लाख रुपये दिए जाने का उल्लेख शिकायत में है।