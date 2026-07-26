पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद बांदा में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार, दो जवान घायल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 जुलाई को 16 वर्षीय किशोरी अपने ननिहाल जाने के लिए अकेले घर से निकली थी। वह शाम को बांदा बस स्टैंड पहुंची, जहां उसे नरेनी (फतेहपुर) जाना था। इसी दौरान ऑटो चालक नरेश ने उसे नरेनी छोड़ने का भरोसा देकर अपने वाहन में बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसने अपने साथी एजाज को भी ऑटो में बैठा लिया और दोनों किशोरी को सुनसान इलाके में ले गए।