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पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद बांदा में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार, दो जवान घायल

Police Encounter Action Banda: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गंभीर अपराध के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में दो कांस्टेबल भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
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बांदा

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Harshul Mehra

Jul 26, 2026

banda police action encounter two wanted accused held up crime

मुठभेड़ के बाद बांदा में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। फोटो सोर्स-IANS

Banda Police Encounter Action: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रविवार सुबह पुलिस और 2 वांछित आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के तिंदवारा बाईपास स्थित भवानी पुरवा के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एजाज (25) और नरेश (50) को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एजाज के पैर में गोली लगी, जबकि कार्रवाई के दौरान दो कांस्टेबल भी घायल हो गए।

घायल आरोपी और पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज

पुलिस के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में एजाज के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, ऑपरेशन के दौरान घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को भी तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।

16 वर्षीय किशोरी के साथ हुई वारदात के बाद शुरू हुई तलाश

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 जुलाई को 16 वर्षीय किशोरी अपने ननिहाल जाने के लिए अकेले घर से निकली थी। वह शाम को बांदा बस स्टैंड पहुंची, जहां उसे नरेनी (फतेहपुर) जाना था। इसी दौरान ऑटो चालक नरेश ने उसे नरेनी छोड़ने का भरोसा देकर अपने वाहन में बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसने अपने साथी एजाज को भी ऑटो में बैठा लिया और दोनों किशोरी को सुनसान इलाके में ले गए।

पीड़िता की सूझबूझ से बची जान

पुलिस के मुताबिक, सुनसान स्थान पर एजाज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसका गला दबाने का प्रयास किया। इस दौरान किशोरी ने साहस दिखाते हुए एजाज के हाथ पर दांत से काट लिया और मौके से भाग निकली। भागकर वह पास के एक ढाबे पर पहुंची, जहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

CCTV फुटेज और ई-रिक्शा की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेजकर उसका उपचार कराया और जांच शुरू की। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और ई-रिक्शा की पहचान के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

पुलिस को देखकर भागे आरोपी, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी

रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी ऑटो के साथ इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने लगे। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में एजाज के पैर में गोली लगी, जबकि नरेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पहले भी दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एजाज के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास (धारा 307) और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच जारी है।

साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद विधिक प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित मामलों की भी पड़ताल की जा रही है।

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Updated on:

26 Jul 2026 03:55 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद बांदा में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार, दो जवान घायल

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