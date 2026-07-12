लव मैरिज को नहीं दी थी मंजूरी, नाराज दामाद ने दोस्तों संग सास को कुल्हाड़ी से काट डाला

(Representational Photo)
घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रही गांव की है। शनिवार रात करीब 10 बजे आरोपी युवक अपने दो साथियों के साथ सास के घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से उस पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। हमला इतना क्रूर था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि करीब एक साल पहले मृतका की बेटी ने गांव के ही एक युवक से प्रेम विवाह किया था। मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वह लगातार इस शादी का विरोध करती रही। बताया जा रहा है कि इसी नाराज़गी के चलते दामाद ने अपने दो दोस्तों को साथ लेकर सास की जान लेने की साजिश रची और उसे अंजाम दे दिया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के वक्त मृतका की बेटी यानी आरोपी की अपनी पत्नी भी घर पर मौजूद थी। हमलावरों ने उसे भी नहीं बख्शा और जान से मारने की कोशिश की। मां की हत्या के बाद आरोपी पति खुद अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाने लगा। किसी तरह जान बचाकर भागी युवती ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार, पीड़िता (मृतका की बेटी) की तहरीर पर पति और उसके दोनों साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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