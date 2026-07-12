लव मैरिज को नहीं दी थी मंजूरी, नाराज दामाद ने दोस्तों संग सास को कुल्हाड़ी से काट डाला

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के वक्त मृतका की बेटी यानी आरोपी की अपनी पत्नी भी घर पर मौजूद थी। हमलावरों ने उसे भी नहीं बख्शा और जान से मारने की कोशिश की। मां की हत्या के बाद आरोपी पति खुद अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाने लगा। किसी तरह जान बचाकर भागी युवती ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई।