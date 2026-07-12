मां, बस एक घंटे में लौटकर खाना खाऊंगा और फिर मौत की खबर, हल्द्वानी हादसे ने उजाड़ दीं 4 परिवारों की खुशियां

पेंटिंग का काम करने वाले 25 वर्षीय शिवम की मौत की खबर से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे का शव देखते ही माता-पिता बदहवास हो गए। बड़ा भाई आकाश इस उम्मीद में शव को लेकर सीधे आईसीयू पहुंच गया कि शायद डॉक्टर उसे बचा लें। डॉक्टरों ने उसे बताया कि शिवम की मौत हो चुकी है, लेकिन वह एक बार फिर जांच करने की जिद करता रहा। उसकी हालत को देखते हुए अस्पताल कर्मियों ने कुछ देर के लिए शव को आईसीयू तक ले जाने की अनुमति दी, जिसके बाद उसे बाहर लाया गया। शिवम के पिता बाबूराम ने बताया कि बेटे की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार उस थाली को देख रही हैं, जिसमें बेटे के लिए खाना परोसा गया था।