देहरादून में ‘लोक संवर्धन मेले’ का शुभारंभ, CM पुष्कर धामी बोले- भारत अपार विविधता से संपन्न असाधारण राष्ट्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि लोक कलाएं और सांस्कृतिक परंपराएं मात्र मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और जीवंत पहचान की अभिव्यक्ति हैं। लोक संवर्धन पर्व जैसे आयोजन समाज को समृद्ध बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सीएम ने इन आयोजनों को परंपराओं की रक्षा और संवर्धन के प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार करने वाला बताया। उन्होंने लोक संवर्धन पर्व को उन मेहनती कारीगरों, कुशल शिल्पकारों और समर्पित लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि बताया।