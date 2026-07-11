11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

देहरादून में ‘लोक संवर्धन मेले’ का शुभारंभ, CM पुष्कर धामी बोले- भारत अपार विविधता से संपन्न असाधारण राष्ट्र

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने प्रदेश की राजधानी देहरादून में लोक संवर्धन मेले (Lok Samvardhan Mela) का उद्घाटन किया। इस मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju) मौजूद रहे।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Vinay Shakya

Jul 11, 2026

Chief Minister Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो- CM Dhami 'X')

Lok Samvardhan Mela: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के साथ देहरादून में लोक संवर्धन मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों ने पारंपरिक शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया। लोक संवर्धन मेले (Lok Samvardhan Mela) में हस्तशिल्प, लोक कलाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली।

महिलाओं एवं युवा कारीगरों को मिलेगा नया मंच

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि लोक संवर्धन मेला उत्तराखंड की स्थानीय शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। उन्होंने जोर दिया कि यह मेला महिलाओं और युवा कारीगरों को अपनी पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। CM धामी ने कहा- भारत एक असाधारण राष्ट्र है, जो अपार विविधता से संपन्न है।

भारत की अनेक भाषाएं, विविध संस्कृतियां, समृद्ध परंपराएं और जीवंत लोक कलाएं हमारी साझा विरासत के अनमोल खजाने हैं। यह विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति और हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव है। हम हमेशा से ‘विविधता में एकता’ के सिद्धांत में विश्वास रखते आए हैं और यही भारत की अनूठी पहचान है।

'शिल्पकला को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान'

CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के साथ लोक संवर्धन मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से कारीगर एक साथ आए हैं। मेले में पारंपरिक शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया है।

सीएम धामी ने कहा- लोक संवर्धन मेला उत्तराखंड की स्थानीय शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। इसके साथ ही महिलाओं और युवा कारीगरों को अपनी पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मिल रहा है।

संस्कृति संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि लोक कलाएं और सांस्कृतिक परंपराएं मात्र मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और जीवंत पहचान की अभिव्यक्ति हैं। लोक संवर्धन पर्व जैसे आयोजन समाज को समृद्ध बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सीएम ने इन आयोजनों को परंपराओं की रक्षा और संवर्धन के प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार करने वाला बताया। उन्होंने लोक संवर्धन पर्व को उन मेहनती कारीगरों, कुशल शिल्पकारों और समर्पित लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि बताया।

'लोक संवर्धन पर्व कुशल शिल्पकारों को श्रद्धांजलि'

सीएम ने कहा- हमारी जीवंत लोक कलाएं साझा विरासत के अनमोल खजाने हैं। यह विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति और हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव है। इसलिए, लोक संवर्धन पर्व जैसे आयोजनों का आयोजन समाज को समृद्ध बनाने, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐसी पहल हमारी परंपराओं की रक्षा और संवर्धन के प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। लोक संवर्धन पर्व उन मेहनती कारीगरों, कुशल शिल्पकारों और समर्पित लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने पीढ़ियों से हमारी कलाओं, शिल्पों और परंपराओं को संरक्षित और पोषित किया है। उनके अथक प्रयासों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया है।

LUCC चिटफंड घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन, 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

ये भी पढ़ें
CBI Investigation News

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 06:38 pm

Published on:

11 Jul 2026 06:25 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / देहरादून में ‘लोक संवर्धन मेले’ का शुभारंभ, CM पुष्कर धामी बोले- भारत अपार विविधता से संपन्न असाधारण राष्ट्र

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Uttarkashi Landslide: उत्तरकाशी में भूस्खलन, SDRF के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 100 तीर्थयात्रियों को बचाया

Uttarkashi Landslide
देहरादून

LUCC चिटफंड घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन, 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

CBI Investigation News
राष्ट्रीय

बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद: क्या सच में पूरी समिति जिम्मेदार? BKTC फाइनेंस कंट्रोलर हेम कंडपाल ने दिया जवाब

Hem Kandpal on Badrinath donation controversy
राष्ट्रीय

Uttarakhand Rain Alert: 9 से 11 जुलाई तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों में स्कूल बंद, चारधाम यात्रियों के लिए चेतावनी

सांकेतिक फोटो-पत्रिका
देहरादून

मसूरी होमस्टे केस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं खुला राधा की मौत का राज, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

Mussoorie homestay woman death
क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.