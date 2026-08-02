बांदा में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। कमासिन थाना क्षेत्र स्थित सिंहवाहनी मंदिर के पास देर रात एक युवक और युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान शत्रुघन (20 वर्ष), निवासी ग्राम लखनपुर (कमासिन, बांदा) और राजमणि (20 वर्ष), निवासी ग्राम पहाड़ी (पहाड़ी थाना, चित्रकूट) के रूप में हुई है।
शुरुआती जांच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। दोनों देर रात करीब 10 बजे शादी के इरादे से सिंहवाहनी मंदिर पहुंचे थे, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उन्होंने मंदिर परिसर के पास जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
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