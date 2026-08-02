बांदा में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। कमासिन थाना क्षेत्र स्थित सिंहवाहनी मंदिर के पास देर रात एक युवक और युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।