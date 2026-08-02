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बांदा में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, दोनों की मौत

बांदा के कमासिन में सिंहवाहनी मंदिर के पास शादी रचाने पहुंचे प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।
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बांदा

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Aman Pandey

Aug 02, 2026

banda singhwahini temple lovers consume poison death

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। कमासिन थाना क्षेत्र स्थित सिंहवाहनी मंदिर के पास देर रात एक युवक और युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

शादी के इरादे से पहुंचे थे मंदिर

मृतकों की पहचान शत्रुघन (20 वर्ष), निवासी ग्राम लखनपुर (कमासिन, बांदा) और राजमणि (20 वर्ष), निवासी ग्राम पहाड़ी (पहाड़ी थाना, चित्रकूट) के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। दोनों देर रात करीब 10 बजे शादी के इरादे से सिंहवाहनी मंदिर पहुंचे थे, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उन्होंने मंदिर परिसर के पास जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

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Updated on:

02 Aug 2026 12:25 pm

Published on:

02 Aug 2026 12:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बांदा में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, दोनों की मौत

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