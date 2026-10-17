‘जिंदा हूं साहब, फिर भी पेंशन बंद!’ किसान का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

Banda Farmer News:उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बुजुर्ग किसान की गुहार सरकारी व्यवस्था और अभिलेखों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। 85 वर्षीय किसान रामखेलावन का आरोप है कि उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इसका खामियाजा उन्हें वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहकर भुगतना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी साबित करने के लिए बुजुर्ग को अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।