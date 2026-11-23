Sanjay Nishad Ansari Muslims: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर अंसारी समाज की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया। साथ ही राजनीति में जीत और सत्ता में बने रहने के महत्व पर भी अपनी राय रखी।