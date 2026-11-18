मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के SIR वाले बयान पर भी सपा सांसद ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से यह बिल्कुल सही सवाल पूछा गया है कि, आखिर उन्हें यह आंकड़ा कैसे पता चला। इसका संदेश क्या था और वह संदेश देने वाला कौन था यह पूरी तरह से जायज सवाल है। भाजपा की मौजूदा स्थिति पर तंज कसते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि अब भाजपा के पास कुछ भी नहीं बचा है। जनता भाजपा से पूरी तरह ऊब चुकी है और उनसे मुक्ति पाना चाहती है इसलिए अब उनके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है।