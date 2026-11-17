सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटा पर हमेशा शक रहता है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की असली संख्या क्या है यह तो तभी पता चलेगा जब जनगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के उस बयान पर कि वह धर्म आधारित आंकड़े जारी नहीं करता बल्कि लिंग आधारित विश्लेषण देता है एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर ही काम करता है। अगर परिसीमन बिल पास हो जाता है तो उसका असली मकसद ही धर्म के आधार पर परिसीमन करके वोटों का बंटवारा करना होगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हमारा चुनाव आयोग दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम है और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है।