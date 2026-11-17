Akhilesh Yadav News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म-6 के जरिए कथित फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिशों पर भाजपा और अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हर नए वोट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की नजर रहेगी। अगर किसी नाम को गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर कराई जाएगी। अखिलेश ने ऐसे अधिकारियों को जेल भिजवाने और उनकी संपत्ति की जांच कराने की भी बात कही है।