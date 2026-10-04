बिश्नोई गैंग से जुड़े असलहा तस्कर गिरोह पर गोरखपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, दो युवक व बाल अपचारी गिरफ्तार

इसी कड़ी में 17 मार्च 2026 को चिलुआताल थाना क्षेत्र में राज कुमार चौहान की गोली और चाकू मारकर हत्या के मामले में इस्तेमाल दो अवैध पिस्टल बरामद करते हुए मनीष यादव और सचिन यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 26 सितंबर को कैंट थाना क्षेत्र से करन सोनकर को अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ पकड़ा गया। 30 सितंबर को कैंट पुलिस ने मुलायम निषाद उर्फ नितेश, शैलेंद्र निषाद, चंदन जायसवाल उर्फ लकी और 10 हजार रुपये के इनामी वीरू साहनी उर्फ गौरव को दो अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में प्रमोद यादव और राजू यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।