यूपी में सीएम योगी का स्टार्टअप को लेकर बड़ा ऐलान, अब 3 साल तक सरकार देगी EPF और ESI का पैसा

UP Startup Policy: उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं और कंपनियों के लिए योगी सरकार ने कई बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया है। नई स्टार्टअप नीति के तहत शुरुआती तीन साल तक कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई (EPF-ESI) का कंपनी की ओर से दिया जाने वाला पैसा सरकार देगी। इसके अलावा पेटेंट कराने पर होने वाले खर्च में 50 लाख रुपये तक की मदद भी दी जाएगी। सरकार का फोकस नए कारोबार शुरू करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है।