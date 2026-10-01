‘कांग्रेस विरोध से बनी सपा आज उसी की गोद में’, दयाशंकर सिंह बोले- आज की पार्टी भूल गई नेताजी के आदर्श

Dayashankar Singh Statement On Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, आज उनके बेटे अखिलेश यादव उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मंत्री ने सपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों और वर्तमान योगी सरकार की तुलना करते हुए भी गंभीर सवाल उठाए।