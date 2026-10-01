‘कांग्रेस विरोध से बनी सपा आज उसी की गोद में’, दयाशंकर सिंह बोले- आज की पार्टी भूल गई नेताजी के आदर्श

मंत्री दयाशंकर सिंह (फोटो आईएएनएस)
Dayashankar Singh Statement On Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, आज उनके बेटे अखिलेश यादव उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मंत्री ने सपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों और वर्तमान योगी सरकार की तुलना करते हुए भी गंभीर सवाल उठाए।
मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव एक सच्चे लोकतंत्र सेनानी थे। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में लाठीचार्ज झेला, लाठियों से पीटे गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। कांग्रेस ने ही उन्हें प्रताड़ित किया, जिसके विरोध में उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया।
उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसने देश पर आपातकाल (इमरजेंसी) थोपा था। दयाशंकर सिंह ने कहा कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए यह गठबंधन किया गया है, इसलिए सपा को अब लोकतंत्र और इमरजेंसी पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल उठाते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदलकर उसे खास इलाकों तक सीमित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे के ज्यादातर कट केवल सैफई, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के आसपास ही दिए गए थे। वहीं, आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है।
विपक्षी नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य में चुनाव करीब आ रहे हैं, जिससे घबराकर विपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में पत्रकारों को प्रताड़ित करने और उन्हें परेशान करने के कई मामले सामने आए थे। आज जब कानून का राज स्थापित है, तो विपक्ष अनर्गल बयानबाजी पर उतर आया है।
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