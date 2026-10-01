‘मुसलमानों के पूर्वज राम और कृष्ण हैं’, बाबा रामदेव के बयान का संतों ने किया समर्थन, बोले- जन्म से हर इंसान हिंदू होता है

महामंडलेश्वर विष्णु दास जी महाराज ने भी योग गुरु के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि, "बाबा रामदेव ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है बल्कि शास्त्रों के अनुसार ही अपनी बात रखी है। उन्होंने दावा किया कि जन्म से हर इंसान हिंदू ही होता है। खतना कराने और कलमा पढ़ने के बाद ही कोई मुसलमान बनता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है बस लोगों ने धर्म बदलकर खुद को मुसलमान बना लिया और अल्लाह या खुदा कहना शुरू कर दिया। मेरा मानना ​​है कि सभी मुसलमान, चाहे भारत में हों या विदेश में, मूल रूप से सनातनी हैं।"