सीएम योगी ने वीर पुलिसकर्मियों को दिया सम्मान, शहीद सुनील कुमार की पत्नी भी हुईं सम्मानित

पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किए जाने का उद्देश्य उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सार्वजनिक मान्यता देना है। पुलिस बल में तैनात जवान और अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कठिन परिस्थितियों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मान मिलने से उनके योगदान को समाज के सामने लाने का अवसर मिलता है। लखनऊ में आयोजित यह समारोह उन पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान का अवसर भी रहा, जिन्होंने सेवा के दौरान कठिन परिस्थितियोंका सामना किया। विशेष रूप से शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी का सम्मान समारोह का भावनात्मक पक्ष रहा। वहीं वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों ने पुलिस सेवा में साहस, जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की।