‘NRC इस देश के लिए बहुत खतरनाक चीज होगी’, एसटी हसन बोले- समाजवादी पार्टी एनआरसी के खिलाफ

UP Politics: समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक और राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सपा नेता एसटी हसन और रविदास मेहरोत्रा ने तीसरे राज्यसभा प्रत्याशी के चयन से लेकर NRC और आपातकाल तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सपा की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा चुका है, जबकि तीसरे प्रत्याशी के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।