सिर्फ 3 साल में ही देश के 2 नए AI स्टार्टअप बन गए यूनिकॉर्न, 5 करोड़ डॉलर तक की जुटाई फंडिंग

हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स (Hurun Global Unicorn Index) 2026 के मुताबिक, भारत में इस समय 61 यूनिकॉर्न हैं। पिछले साल की तुलना में भारत तीन यूनिकॉर्न कम होने के कारण चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 70 यूनिकॉर्न के साथ ब्रिटेन तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका 806 और चीन 381 यूनिकॉर्न के साथ पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत में सबसे ज्यादा 25 यूनिकॉर्न बेंगलुरु में हैं, जबकि मुंबई दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 1,603 हो गई है, जिनकी कुल वैल्यू 8 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है।