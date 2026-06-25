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PM Modi से मिले Amazon के CEO Andy Jassy, 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

Foreign Investment in India: भारत में अमेजन के CEO ने 13 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jun 25, 2026

Amazon CEO Andy Jassy

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंडी जेसी (PC: X Account of Andy Jassy)

Amazon के CEO एंडी जेसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद एक अहम घोषणा की। भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कंपनी ने एक बार फिर अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने भारत में 2030 तक AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 13 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। यह निवेश पिछले साल घोषित किए गए 35 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ मर्ज किया जाएगा। इस तरह से कुल 48 बिलियन डॉलर का निवेश हो जाएगा।

मुंबई और हैदराबाद में होगा निवेश

अमेजन ने बताया कि उसका 13 बिलियन डॉलर का निवेश मुंबई और हैदराबाद में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे स्टार्टअप, उद्योग और सरकारी संगठनों को कस्टम AI चिप्स, मैनेज्ड AI सेवाएं, सुरक्षित क्लाउड तकनीक और डेवलपर टूल्स उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे भारतीय संस्थाएं तेजी से काम कर सकेंगी। अपने कारोबार का विस्तार करने के साथ-साथ ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंच बना सकेंगी।

उन्होंने कहा कि अमेजन एक दशक से अधिक समय से भारत में काम कर रही है और उसे ग्राहकों, विक्रेताओं, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और कंपनियों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। खासतौर पर ई-कॉमर्स, AI और क्लाउड सेक्टर में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

25 Jun 2026 03:51 pm

Published on:

25 Jun 2026 03:35 pm

Hindi News / Business / PM Modi से मिले Amazon के CEO Andy Jassy, 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

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