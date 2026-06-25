PM Modi से मिले Amazon के CEO Andy Jassy, 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

Amazon के CEO एंडी जेसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद एक अहम घोषणा की। भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कंपनी ने एक बार फिर अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने भारत में 2030 तक AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 13 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। यह निवेश पिछले साल घोषित किए गए 35 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ मर्ज किया जाएगा। इस तरह से कुल 48 बिलियन डॉलर का निवेश हो जाएगा।