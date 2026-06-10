Meta ने भारत में पहला AI-Enabled डेटा सेंटर लॉन्च करने के लिए Reliance से मिलाया हाथ, जानिए कैसे करेगा यह काम

पहले यह समझना होगा कि AI डेटा सेंटर और AI-Enabled डेटा सेंटर अलग-अलग होते हैं। सामान्यत लोग इसे एक ही समझ लेते है, लेकिन ऐसा नहीं है। AI डेटा सेंटर वे स्पेशल डेटा सेंटर होते हैं जो खास तौर पर सिर्फ AI के लिए काम करते है। यानी की AI की ट्रेनिंग के लिए और मशीन लर्निंग के लिए बनाए जाते हैं। वहीं बात करें AI Enabled डेटा सेंटर की तो इसमें AI का इस्तेमाल करके डेटा सेंटर को स्मार्ट बनाया जाता है। इसमें AI से कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन, पावर मैनेजमेंट, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और ऑटोमेशन आदि होता है। यह डेटा सेंटर एआई वर्कलोड चलाने में सक्षम होता है।