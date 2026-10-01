भाजपा हैट्रिक न मारे, इसलिए झुकने को तैयार ओवैसी! यूपी चुनाव से पहले AIMIM का बड़ा पैंतरा

Owaisi New Strategy UP Assembly Elections: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी दांव खेला है। छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी यूपी में भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी जोरदार हमला बोला।