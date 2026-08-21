‘इमरान मसूद के अपने स्वार्थ, मैं उनकी सोच से इत्तिफाक नहीं रखता’, सपा में शामिल होने के बाद बरसे शायान मसूद

आईएएनएस से बातचीत में सपा नेता शायान मसूद ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा, "देखिए साहब, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है कि राजनीति केवल और केवल विचारधाराओं का काम है। मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से इत्तिफाक नहीं करता। इमरान मसूद साहब ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को अटैक करना है। आप हराना बीजेपी को चाहते हैं, आप लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अपने पर्सनल गेन के लिए आप उसको अटैक कर रहे हैं, जो फिरकापरस्त ताकतों को रोक सकता है। इसलिए अखिलेश जी का आज दामन थाम रहे हैं। हम अखिलेश जी को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सीधा-सीधा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, फिरकापरस्त ताकतें हारें।