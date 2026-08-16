चमोली टनल हादसे में 8 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों के लिए एक करोड़ मुआवजे की मांग पर मंत्री का घेराव

Chamoli Tunnel Accident News: उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे में मृतक मजदूरों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। शनिवार को रेस्क्यू टीम ने एक और मजदूर का शव टनल से बाहर निकाला। हादसे के बाद से दो मजदूर अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। टनल के अंदर पानी और मलबा होने से बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। इसी बीच मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक का परियोजना के श्रमिकों ने घेराव किया। श्रमिकों ने मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की।