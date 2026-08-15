CJP के सुर में मिलाया सुर: स्वतंत्रता दिवस पर भड़के रामदेव, बोले– ‘पेपर लीक और भ्रष्टाचार नहीं रुका तो फिर करूंगा बड़ा आंदोलन’

बाबा रामदेव ने युवाओं और बच्चों में बढ़ती नशे की आदत पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की पहचान कभी संस्कार और अच्छे चरित्र के लिए होती थी। लेकिन अब कम उम्र के बच्चों में बीड़ी, सिगरेट और शराब जैसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब केवल तिरंगा फहराना नहीं है। देश को नशे, बीमारी और दूसरी सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना भी जरूरी है।