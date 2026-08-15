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Chamoli Tunnel Accident: चमोली की निर्माणाधीन टनल में फंसे 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, 19 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया

Chamoli Tunnel Rescue: उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 22 कर्मचारियों में से 19 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 3 अब भी अंदर फंसे हैं।
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देहरादून

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Dimple Yadav

Aug 15, 2026

Chamoli Tunnel Accident 2026 Uttarakhand Tunnel Accident Chamoli Tunnel Rescue

चमोली टनल हादसा (photo- x @ANI video grab)

Chamoli Tunnel Accident 2026:उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टीएचटीसी टनल में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। टनल के अंदर फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं।

22 कर्मचारियों में से 19 का रेस्क्यू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, हादसे के समय टनल में कुल 22 कर्मचारी फंसे थे। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि तीन कर्मचारी अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। बचाव दल अब इन तीनों तक पहुंचने के लिए अभियान चला रहा है। रेस्क्यू के दौरान टनल के भीतर की स्थिति और सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। बचाव दल हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ रेस्क्यू टीम की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

NDRF और SDRF की टीमें मौके पर

हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी लगातार टनल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जा रही है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान टनल में फंसे तीनों कर्मचारियों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने पर है।

मुख्यमंत्री ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं रही। सीएम धामी ने कहा कि निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं।

रेस्क्यू के बाद सामने आएगी हादसे की पूरी तस्वीर

फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। तीनों कर्मचारियों के सुरक्षित बाहर आने के बाद हादसे की परिस्थितियों और इसके पीछे की वजहों की विस्तृत जांच की जाएगी। प्रशासन और बचाव एजेंसियां लगातार अभियान की निगरानी कर रही हैं।

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Updated on:

15 Aug 2026 12:43 pm

Published on:

15 Aug 2026 12:43 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Chamoli Tunnel Accident: चमोली की निर्माणाधीन टनल में फंसे 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, 19 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया

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