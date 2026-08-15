Chamoli Tunnel Accident: चमोली की निर्माणाधीन टनल में फंसे 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, 19 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, हादसे के समय टनल में कुल 22 कर्मचारी फंसे थे। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि तीन कर्मचारी अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। बचाव दल अब इन तीनों तक पहुंचने के लिए अभियान चला रहा है। रेस्क्यू के दौरान टनल के भीतर की स्थिति और सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। बचाव दल हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ रेस्क्यू टीम की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।