Independence Day Special: 15 अगस्त, 1947 यानी आजादी के दिन दिल्ली से दूर क्यों चले गए थे महात्मा गांधी?

लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट (1975) में लिखा कि इसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सांप्रदायिक हिंसा का सिलसिला न चला हो। किताब में ऐसे समुदायों का वर्णन किया है, जो चाकुओं, पिस्तौलों और लाठियों से लैस थे और ‘आपसी भय तथा अविश्वास’ में डूबे हुए थे। अगस्त 1947 में कलकत्ता के ऊपर समृद्धि की एक झीनी-सी परत जरूर दिखाई देती थी, लेकिन उसके पीछे की हकीकत बेहद भयावह थी। भारत के स्वतंत्र होने की तैयारी के बीच शहर के करीब 30 लाख लोग लगातार कुपोषण का सामना कर रहे थे। कॉलिन्स और लैपियर के मुताबिक, इन लोगों को प्रतिदिन मिलने वाली कैलोरी की मात्रा बेहद कम थी।