उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी, देहरादून समेत इन 5 जिलों में होगी भारी बारिश

17 अगस्त को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को मानसून सक्रिय रहेगा। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी तेज से अति तेज बारिश के दौर आने की संभावना है। इससे भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़क पर मलबा आने और यातायात बाधित होने का खतरा रहेगा।