Independence Day: युवाओं के विकास के लिए बनाया जाएगा ‘युवा आयोग’, CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। धामी के मुताबिक, इस पहल से युवाओं पर कोचिंग का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।