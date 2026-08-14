चमोली टनल हादसा: अचानक पानी और मलबा भरने से 9 मजदूरों की मौत, 6 लापता, 22 का रेस्क्यू

Chamoli Tunnel Accident News: उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार शाम निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे के समय 28 से अधिक मजदूर अंदर काम कर रहे थे। अब तक 22 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 6 की तलाश जारी है। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें 10 का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर, एक का श्रीनगर और एक का पीपलकोटी में चल रहा है।