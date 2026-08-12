उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर, 114 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 47 लाख पार

Kedarnath Yatra Update: उत्तराखंड में मानसून की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के 114 दिनों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 47 लाख 2 हजार 703 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में 42 लाख 34 हजार 147 यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए थे। इस तरह इस वर्ष अब तक 4 लाख 68 हजार 556 अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।