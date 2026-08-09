उत्तराखंड में 9 से 11 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका

Uttarakhand Heavy Rain Alert: उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने 9 से 11 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी की है। देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, मलबा आने और सड़कें बाधित होने की आशंका को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।