कोर्ट में पत्नी ने दी जान से मारने की धमकी, अगले ही दिन ससुराल पहुंचकर मचाया तांडव, बुजुर्ग सास-ससुर से मारपीट, बच्चे को भी पीटा

बरेली।इज्जतनगर क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच चल रहा तलाक का विवाद अब मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। पति का आरोप है कि तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पत्नी ने न्यायालय परिसर में उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अगले ही दिन पत्नी उसके घर पहुंच गई और बुजुर्ग माता-पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट का प्रयास किया। आरोप है कि उसने बच्चे को भी थप्पड़ मारकर गिरा दिया और घर में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।