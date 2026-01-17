यूपी के इस जिले में गौशाला में गायों की मौत : CVO के ट्रांसफर और VO के निलंबन की संस्तुति, लापरवाही की फाइल शासन तक

मामले में CVO ने सिरौली के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार वर्मा को नोटिस जारी कर चार बिंदुओं पर जवाब तलब किया है—गोशाला परिसर व नादों में अत्यधिक गंदगी क्यों मिली, मृत गोवंशों के शवों के निस्तारण में देरी क्यों हुई, भरण-पोषण में लापरवाही कैसे हुई और बीमार पशुओं को सिक वार्ड में रखने के बजाय कड़ाके की ठंड में खुले में क्यों छोड़ा गया। नोटिस के साथ जनवरी का वेतन भी रोक दिया गया है। आरोप है कि खुले में छोड़े गए पशुओं को पक्षी नोचकर जख्मी कर रहे थे।