17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में गौशाला में गायों की मौत : CVO के ट्रांसफर और VO के निलंबन की संस्तुति, लापरवाही की फाइल शासन तक

अनिरुद्धपुर गोशाला में गोवंश की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. मनमोहन पांडेय के स्थानांतरण और पशु चिकित्सा अधिकारी (VO) डॉ. संजय वर्मा के निलंबन की संस्तुति जिलाधिकारी को भेज दी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 17, 2026

बरेली। अनिरुद्धपुर गोशाला में गोवंश की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. मनमोहन पांडेय के स्थानांतरण और पशु चिकित्सा अधिकारी (VO) डॉ. संजय वर्मा के निलंबन की संस्तुति जिलाधिकारी को भेज दी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कामकाज में उदासीनता और प्रभावी निगरानी के अभाव के चलते गोशालाओं की व्यवस्था चरमरा गई, जिसका नतीजा गोवंश की मौत के रूप में सामने आया।

सीडीओ ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि CVO स्तर से न तो टीम की नियमित मॉनिटरिंग हो रही थी और न ही गोशालाओं के संचालन को लेकर अपेक्षित सख्ती दिखी। इसी लापरवाही के आधार पर स्थानांतरण की संस्तुति की गई है, जबकि फील्ड स्तर पर जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे VO के निलंबन की मांग रखी गई है।

पशु चिकित्सक को नोटिस, वेतन रोका

मामले में CVO ने सिरौली के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार वर्मा को नोटिस जारी कर चार बिंदुओं पर जवाब तलब किया है—गोशाला परिसर व नादों में अत्यधिक गंदगी क्यों मिली, मृत गोवंशों के शवों के निस्तारण में देरी क्यों हुई, भरण-पोषण में लापरवाही कैसे हुई और बीमार पशुओं को सिक वार्ड में रखने के बजाय कड़ाके की ठंड में खुले में क्यों छोड़ा गया। नोटिस के साथ जनवरी का वेतन भी रोक दिया गया है। आरोप है कि खुले में छोड़े गए पशुओं को पक्षी नोचकर जख्मी कर रहे थे।

शासन तक गूंजी गोशाला की बदहाली

अनिरुद्धपुर गोशाला में भूख और बीमारी से पांच गोवंशों की मौत की सूचना शासन तक पहुंचते ही अफसर हरकत में आए। पशुपालन विभाग के निदेशक को भेजी गई रिपोर्ट में गोशाला परिसर और नादों में गंदगी की पुष्टि करते हुए केयर-टेकरों की घोर लापरवाही का उल्लेख है। शव निस्तारण में चूक के लिए प्रधान व सचिव की जिम्मेदारी भी तय की गई है। बताया जा रहा है कि गोशाला की बदहाली का वीडियो पहले ही वायरल हो चुका था, लेकिन समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया।

निरीक्षण कागजों में, ज़मीनी सुधार जीरो

CVO डॉ. मनमोहन पांडेय 14 जनवरी को निरीक्षण पर पहुंचे थे। दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि 20 नवंबर 2025 को मझगवां बीडीओ ने निरीक्षण कर अव्यवस्थाएं दर्ज की थीं। इसके बाद 24 व 30 दिसंबर 2025 और 6 जनवरी को पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी पंजिका में लिखा कि मानक के अनुरूप चारा नहीं दिया जा रहा और गोशाला में गंदगी है।फिर भी हालात नहीं सुधरे। सवाल यह है कि बार-बार दर्ज आपत्तियों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में गौशाला में गायों की मौत : CVO के ट्रांसफर और VO के निलंबन की संस्तुति, लापरवाही की फाइल शासन तक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एसआईआर को लेकर सपा में रार, गुटबाजी की रिपोर्ट अखिलेश तक, बरेली से वीरपाल यादव आउट, शशांक को मिली कमान

बरेली

थ्री इडियट्स का स्टार बरेली में दिल्लगी लेकर उतरा, ठहाकों से गूंजा नाट्य महोत्सव, झुमके-बर्फी पर बोले ‘हाय रे बरेली

बरेली

डेढ़ दशक पुराने चौपुला फ्लाइओवर की सुधरेगी सेहत, शासन ने जारी किया 1.42 करोड़ का बजट, जल्द शुरू होगा काम

बरेली

करदाताओं को मिली बड़ी राहत: नगर निगम ने म्यूटेशन और बिलों में हो रही लंबी देरी पर लगाई रोक, अब 45 दिनों में होगा निपटारा

बरेली

थाने-थाने महिला सुरक्षा का युद्धघोष, मिशन शक्ति को ‘ब्रांड’ बनाने उतरे यूपी डीजीपी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.