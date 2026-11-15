BAREILLY NEWS: नौकरी का झांसा देकर 24.50 लाख की ठगी, पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी, तीन पर FIR

बरेली। नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर दो लोगों से 24 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए गए। मोटी रकम लेने के बाद आरोपियों ने न नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस किए। जब पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगी तो आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लाखों की ठगी और धमकियों से परेशान दोनों पीड़ितों ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। सीबीगंज पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।