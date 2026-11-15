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BAREILLY NEWS: नौकरी का झांसा देकर 24.50 लाख की ठगी, पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी, तीन पर FIR

Bareilly News : नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर दो लोगों से 24 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए गए। मोटी रकम लेने के बाद आरोपियों ने न नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस किए। जब पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगी तो आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी।
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बरेली

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Avanish Pandey

Updated: 15 Nov 2026, 1:24 PM IST

Bareilly News

प्रतीकात्मक चित्र

बरेली। नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर दो लोगों से 24 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए गए। मोटी रकम लेने के बाद आरोपियों ने न नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस किए। जब पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगी तो आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लाखों की ठगी और धमकियों से परेशान दोनों पीड़ितों ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। सीबीगंज पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नौकरी के नाम पर बिछाया ठगी का जाल

सीबीगंज के गांव अटा कायस्थान निवासी तस्लीम खान और देवरनियां के गांव गिरधरपुर निवासी मोहम्मद राशिद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घुंसा गांव के वदीउद्दीन, उसकी पत्नी शहरबानो और अजीजउद्दीन ने उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। आरोपियों की बातों में आकर दोनों ने कुल 24 लाख 50 हजार रुपये दे दिए। नौकरी मिलने की उम्मीद में दोनों इंतजार करते रहे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही उनकी रकम वापस हुई।

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अपने ही रुपये मांगने पर देने लगे धमकी

पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उनका रवैया बदल गया। रुपये लौटाने के बजाय उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लाखों रुपये गंवाने के बाद धमकियां मिलने से परेशान दोनों पीड़ितों ने सीबीगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

घुंसा गांव के तीन लोगों पर मुकदमा

पुलिस ने तस्लीम खान और मोहम्मद राशिद की शिकायत पर वदीउद्दीन पुत्र अजीजउद्दीन, शहरबानो पत्नी अजीजउद्दीन और अजीजउद्दीन पुत्र शफीउद्दीन निवासी गांव घुंसा, थाना सीबीगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नौकरी मिलने की उम्मीद में सौंप दी लाखों की रकम

पीड़ितों के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था। उनकी बातों पर विश्वास करके दोनों ने अपनी जमा पूंजी से लाखों रुपये दे दिए। रकम लेने के बाद आरोपी नौकरी दिलाने का आश्वासन देते रहे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ।

रुपये वापस मांगने पर बढ़ा विवाद

काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो पीड़ितों ने अपनी रकम लौटाने की मांग की। आरोप है कि रुपये वापस करने के बजाय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ितों की तहरीर पर सीबीगंज पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

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