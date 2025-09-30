जिलाधिकारी ने बरेली की जनता से की अपील, निर्दोषों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, उपद्रवियों को मिलेगी कड़ी सजा

जिलाधिकारी अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। जिले में हाल ही में हुये घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि “बरेली की फिजा को किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। जनपद के नागरिक संयम रखें, कानून का पालन करें और किसी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें।” उन्होंने कहा कि "सरकार की नीति स्पष्ट है-अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को छुआ भी नहीं जाएगा।"
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दो टूक कहा कि शहर की गंगा-जमुनी तहजीब को बक्शा नहीं जायेगा। कुछ असामाजिक तत्व लगातार माहौल को खराब करने की साजिश कर रहे हैं, विशेष रूप से नाबालिग बच्चों को बरगलाकर उन्हें पत्थर, असलाह और हथियार थमाने का प्रयास किया गया है, जिसे प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पर्दे के पीछे से बच्चों को उकसाते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं। अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।
कुछ इलाकों में हुई कार्रवाई पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अवैध निर्माण चिन्हित और सील किये जा रहे हैं। वह वीडियो फुटेज, डिजिटल सबूत और पुख्ता जांच के आधार पर ही की जा रही हैं। किसी को केवल शक के आधार पर नहीं उठाया जा रहा। पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बरती जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उससे केवल पूछताछ की जाएगी, लेकिन साक्ष्य के बिना किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बरेली की जनता से शांति और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनपद में अमन और सौहार्द की मिसाल रही है। आज भी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर ऐसे तत्वों को नाकाम करें जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं और सौहार्द के वातावरण का बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई गलत सूचना मिले या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो सीधे प्रशासन या पुलिस को सूचित करें, न कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग