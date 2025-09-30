Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जिलाधिकारी ने बरेली की जनता से की अपील, निर्दोषों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, उपद्रवियों को मिलेगी कड़ी सजा

जिले में हाल ही में हुये घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Sep 30, 2025

जिलाधिकारी अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिले में हाल ही में हुये घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि “बरेली की फिजा को किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। जनपद के नागरिक संयम रखें, कानून का पालन करें और किसी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें।” उन्होंने कहा कि "सरकार की नीति स्पष्ट है-अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को छुआ भी नहीं जाएगा।"

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दो टूक कहा कि शहर की गंगा-जमुनी तहजीब को बक्शा नहीं जायेगा। कुछ असामाजिक तत्व लगातार माहौल को खराब करने की साजिश कर रहे हैं, विशेष रूप से नाबालिग बच्चों को बरगलाकर उन्हें पत्थर, असलाह और हथियार थमाने का प्रयास किया गया है, जिसे प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पर्दे के पीछे से बच्चों को उकसाते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं। अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

कुछ इलाकों में हुई कार्रवाई पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अवैध निर्माण चिन्हित और सील किये जा रहे हैं। वह वीडियो फुटेज, डिजिटल सबूत और पुख्ता जांच के आधार पर ही की जा रही हैं। किसी को केवल शक के आधार पर नहीं उठाया जा रहा। पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बरती जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उससे केवल पूछताछ की जाएगी, लेकिन साक्ष्य के बिना किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने बरेली की जनता से शांति और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनपद में अमन और सौहार्द की मिसाल रही है। आज भी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर ऐसे तत्वों को नाकाम करें जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं और सौहार्द के वातावरण का बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई गलत सूचना मिले या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो सीधे प्रशासन या पुलिस को सूचित करें, न कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 08:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिलाधिकारी ने बरेली की जनता से की अपील, निर्दोषों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, उपद्रवियों को मिलेगी कड़ी सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुफ्ती सलमान अजहरी बरेली पुलिस की रडार पर, नाबालिग की पुलिस कस्टडी में मौत की अफवाह फैलाने का आरोप

बरेली

मुख्यमंत्री योगी की फोटो से छेड़छाड़, अलग-अलग थानों में दर्ज हुए चार मुकदमे, एक आरोपी गिरफ्तार, जाने मामला

बरेली

तौकीर के रिश्तेदार पर कार्रवाई: दामाद और सपा पार्षद के चार्जिंग स्टेशन समेत 8 जगह 1 करोड़ से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी, मुकदमा दर्ज

बरेली

तौकीर को पनाह देने वाले फरहत का आशियाना खतरे में, बेटी डीएम के दरवाजे पहुँची – बोली, “हमारा घर मत तोड़िए साहब”

बरेली

तौकीर के इशारे पर पथराव करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश ताजिम दबोचा, अब तक 72 पहुंचे सलाखों के पीछे

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.