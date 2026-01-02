बिहार की बेटियों पर शर्मनाक बयान, बरेली के हिस्ट्रीशीटर भाजपा में उत्तराखंड की मंत्री के पति पप्पू गिरधारी फिर विवादों में

पप्पू गिरधारी मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ बारादरी थाने में अपराध के कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। यही नहीं, बारादरी थाने में उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गई थी और वह थाने के हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज हैं। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडे के अनुसार पप्पू गिरधारी के खिलाफ पूर्व में कई एफआईआर दर्ज रही हैं। वर्तमान में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज है।