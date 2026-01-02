2 जनवरी 2026,

बरेली

बिहार की बेटियों पर शर्मनाक बयान, बरेली के हिस्ट्रीशीटर भाजपा में उत्तराखंड की मंत्री के पति पप्पू गिरधारी फिर विवादों में

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक भूचाल मच गया है। बयान के बाद बिहार से लेकर उत्तराखंड और बरेली तक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 02, 2026

रेखा आर्य और पप्पू गिरधारी

बरेली। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक भूचाल मच गया है। बयान के बाद बिहार से लेकर उत्तराखंड और बरेली तक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

बरेली का हिस्ट्रीशीटर, पहले ही गैंगस्टर की कार्रवाई

पप्पू गिरधारी मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ बारादरी थाने में अपराध के कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। यही नहीं, बारादरी थाने में उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गई थी और वह थाने के हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज हैं। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडे के अनुसार पप्पू गिरधारी के खिलाफ पूर्व में कई एफआईआर दर्ज रही हैं। वर्तमान में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज है।

क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गिरधारी लाल साहू अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहते सुनाई दे रहे हैं। “तुम्हारी शादी नहीं हुई है… बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं… कुंवारों के लिए बिहार से लड़की ले आएंगे। इस बयान के वायरल होते ही महिलाओं के सम्मान और गरिमा को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया।

बिहार की राजनीति में उबाल, कार्रवाई की मांग

गिरधारी लाल साहू के बयान पर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि यह बयान न सिर्फ बिहार की महिलाओं, बल्कि पूरे देश की आधी आबादी का अपमान है। महिलाओं को पैसों में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता को दर्शाती है, ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

सफाई में बोले गिरधारी, जबान फिसल गई

बढ़ते विरोध के बीच गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा कि बयान देते समय उनकी “जबान फिसल गई”। उन्होंने दावा किया कि वह हर साल बरेली जाकर 101 बेटियों की शादी कराते हैं और महिलाओं का देवी समान सम्मान करते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।

02 Jan 2026 02:07 pm

