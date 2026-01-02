यूपी के इस जिले में तड़के मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग, सिपाही घायल, जवाबी कार्रवाई में दबोचा गया बदमाश, साथी फरार

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। बदमाश की गोली से एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है।
जानकारी के मुताबिक सुबह करीब साढ़े सात बजे इज्जतनगर पुलिस टीम गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। सैदपुर बाग पुलिस बूथ के पास स्कूटी पर सवार दो युवक पुलिस को देखते ही मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो कुछ दूर जाकर स्कूटी फिसल गई। खुद को घिरा देख एक बदमाश ने तमंचा निकालकर पुलिस पर सीधा फायर झोंक दिया।
गोली लगने से हेड कांस्टेबल धनीश सक्सेना घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश की पहचान 22 वर्षीय फैजान पुत्र हसनैन निवासी फरीदपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा, दो जिंदा कारतूस, 270 रुपये नकद और स्कूटी बरामद की है। फरार बदमाश का नाम आसिफ बताया गया है, जो इज्जतनगर इलाके का रहने वाला है और पहले से कई मामलों में वांछित है।
फैजान और आसिफ दोनों का आपराधिक इतिहास लंबा है। फैजान पर गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फरार आसिफ भी आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में नामजद रहा है। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। फरार बदमाश की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग