यूपी के इस जिले में तड़के मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग, सिपाही घायल, जवाबी कार्रवाई में दबोचा गया बदमाश, साथी फरार

गोली लगने से हेड कांस्टेबल धनीश सक्सेना घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश की पहचान 22 वर्षीय फैजान पुत्र हसनैन निवासी फरीदपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा, दो जिंदा कारतूस, 270 रुपये नकद और स्कूटी बरामद की है। फरार बदमाश का नाम आसिफ बताया गया है, जो इज्जतनगर इलाके का रहने वाला है और पहले से कई मामलों में वांछित है।