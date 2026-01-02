महाशिवरात्रि पर महकेगा बरेली, चौराहों पर दिखेगी शिव भक्ति, फूलों में उकेरे जाएंगे शिव प्रतीक, रुद्रावनम पार्क बनेगा आकर्षण

बरेली। महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार बरेली शहर एक नए और आकर्षक अंदाज में नजर आएगा। शहर को फूलों से सजाने और भव्य फ्लावर शो आयोजित करने को लेकर बीडीए में शुक्रवार को अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीए उपाध्यक्ष ने की, जिसमें शहर के कई प्रमुख सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर करीब एक सप्ताह तक शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों, डिवाइडरों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को फूलों से सजाया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि सजावट भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों जैसे शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प के रूप में की जाएगी, जिससे शहर में धार्मिक माहौल के साथ सुंदरता भी देखने को मिलेगी।
फ्लावर शो की थीम सिर्फ धार्मिक नहीं होगी। आयोजकों ने विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, स्वच्छता और सतत विकास जैसे विषयों को भी सजावट में शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि लोगों को संदेश भी दिया जा सके। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि शहर की मुख्य सड़कों को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा जाएगा और हर सेक्टर की अलग थीम होगी। स्थानीय व्यापारिक और सामाजिक संगठन किसी एक चौराहे या सेक्टर को गोद लेकर अपनी ओर से फूलों की सजावट कराएंगे। इससे शहर के लोग भी इस आयोजन से सीधे जुड़ सकेंगे।
ग्रेटर बरेली स्थित रुद्रावनम पार्क और बरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर को खास तौर पर फूलों से सजाया जाएगा। इन्हें फ्लावर शो का प्रमुख आकर्षण बनाया जाएगा, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंच सकेंगे। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने सभी संगठनों से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही बरेली को महाशिवरात्रि पर एक भव्य और यादगार रूप दिया जा सकता है।
