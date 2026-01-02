महाशिवरात्रि पर महकेगा बरेली, चौराहों पर दिखेगी शिव भक्ति, फूलों में उकेरे जाएंगे शिव प्रतीक, रुद्रावनम पार्क बनेगा आकर्षण

फ्लावर शो की थीम सिर्फ धार्मिक नहीं होगी। आयोजकों ने विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, स्वच्छता और सतत विकास जैसे विषयों को भी सजावट में शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि लोगों को संदेश भी दिया जा सके। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि शहर की मुख्य सड़कों को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा जाएगा और हर सेक्टर की अलग थीम होगी। स्थानीय व्यापारिक और सामाजिक संगठन किसी एक चौराहे या सेक्टर को गोद लेकर अपनी ओर से फूलों की सजावट कराएंगे। इससे शहर के लोग भी इस आयोजन से सीधे जुड़ सकेंगे।