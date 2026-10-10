मौसी के जेवर चुराकर खुद और बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे आईफोन, घर में लगवाया एसी, बचे पैसों से की मौज-मस्ती

Bareilly News: महंगे शौक पूरे करने के लिए एक युवती ने रिश्तों को ही ताक पर रख दिया। आरोप है कि करीब दस साल से मौसी के घर रह रही युवती ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को जेवर बेचने के लिए दे दिए। जेवर बेचकर मिले पैसों से दोनों ने अपने-अपने लिए आईफोन खरीदे। इतना ही नहीं, मौसी के घर में एसी भी लगवा दिया। बाकी बचे पैसों से दोनों ने घूमने-फिरने में खर्च कर दिए। जेवर गायब होने का पता चलने पर मौसी ने भान्जी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।