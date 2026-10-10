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मौसी के जेवर चुराकर खुद और बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे आईफोन, घर में लगवाया एसी, बचे पैसों से की मौज-मस्ती

Bareilly News: महंगे शौक पूरे करने के लिए एक युवती ने रिश्तों को ही ताक पर रख दिया। आरोप है कि करीब दस साल से मौसी के घर रह रही युवती ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए।
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Avanish Pandey

Oct 10, 2026

Bareilly News

AI चित्र।

Bareilly News: महंगे शौक पूरे करने के लिए एक युवती ने रिश्तों को ही ताक पर रख दिया। आरोप है कि करीब दस साल से मौसी के घर रह रही युवती ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को जेवर बेचने के लिए दे दिए। जेवर बेचकर मिले पैसों से दोनों ने अपने-अपने लिए आईफोन खरीदे। इतना ही नहीं, मौसी के घर में एसी भी लगवा दिया। बाकी बचे पैसों से दोनों ने घूमने-फिरने में खर्च कर दिए। जेवर गायब होने का पता चलने पर मौसी ने भान्जी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

अलमारी से गायब मिले सोने-चांदी के जेवर

राजनगर कॉलोनी निवासी संगीता यादव पत्नी संजीव कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी दो भान्जियां शिप्रा यादव और इयशिता यादव करीब दस साल से उनके घर पर रह रही थीं। सात अक्टूबर 2026 को उन्होंने अपनी अलमारी में रखे जेवर देखे तो गायब मिले। इसके बाद उन्होंने दोनों भान्जियों से पूछताछ की। संगीता ने अपनी छोटी भान्जी इयशिता पर जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है।

मौसी के जेवर बेचकर अपने और बॉयफ्रेंड को दिलाया आईफोन

संगीता यादव के मुताबिक, अलमारी में सोने का एक हार, दो चेन, दो अंगूठियां, चांदी की दो पायल और एक चांदी का कमरबंद रखा था। आरोप है कि इयशिता ने ये सभी जेवर चोरी कर अपने बॉयफ्रेंड आशु यादव निवासी राजनगर कॉलोनी को दे दिए। इसके बाद दोनों ने जेवर बेच दिए। जेवर बेचकर मिले पैसों से इयशिता और आशु ने एक-एक आईफोन खरीद लिया।

मौसी के घर में लगवाया एसी, बाकी पैसों से घूमे

तहरीर के अनुसार, आईफोन खरीदने के बाद दोनों ने बचे पैसों से संगीता यादव के घर में एसी लगवा दिया। इसके बाद जो रकम बची, उसे दोनों ने घूमने-फिरने में खर्च कर दिया। जेवर गायब होने पर संगीता ने पूछताछ की तो उन्हें अपनी छोटी भान्जी पर चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

बारादरी पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट

पीड़िता की तहरीर के आधार पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में इयशिता और आशु पर जेवर चोरी करने और उन्हें बेचकर रुपये खर्च करने का आरोप है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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Updated on:

10 Oct 2026 02:52 pm

Published on:

10 Oct 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मौसी के जेवर चुराकर खुद और बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे आईफोन, घर में लगवाया एसी, बचे पैसों से की मौज-मस्ती

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