BAREILLY: मोहब्बत के लिए छोड़ा घर, प्रेमी से की शादी, परिवार हुआ खिलाफ तो पति का हाथ पकड़ SSP के पास पहुंची युवती

युवती ने प्रार्थना-पत्र में दावा किया कि उसके मायके वाले उसके पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि खुशाल उसे भगाकर ले गया है। युवती ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वह अपनी इच्छा से खुशाल के साथ गई और शादी करके उसके साथ रह रही है। युवती ने एसएसपी से मांग की है कि मायके पक्ष की ओर से उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ दिए जाने वाले शिकायती पत्रों पर तथ्यों की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने मायके पक्ष से सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है। प्रार्थना-पत्र पर 19 सितंबर की तारीख दर्ज है।