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सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे, फूल-मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

Bareilly News: समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे के पहली बार पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं को फूल-मालाओं से लादकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया।
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बरेली

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Avanish Pandey

Oct 15, 2026

Bareilly News

कार्यालय पर फूल-मालाओं से स्वागत करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।

Bareilly News: समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे के पहली बार पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं को फूल-मालाओं से लादकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला एवं महानगर संगठन के पदाधिकारियों के साथ यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

कार्यकर्ताओं की एकजुटता से मजबूत होगा संगठन

स्वागत कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपसी तालमेल, एकजुटता और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और समाज के सभी वर्गों को सम्मान एवं अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा।

जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना प्राथमिकता

महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जिला और महानगर संगठन बेहतर समन्वय के साथ पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं का सम्मान, संगठन का विस्तार और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संवाद बढ़ता है और संगठनात्मक एकजुटता को मजबूती मिलती है।

स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पदाधिकारी

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह यादव, पीयूष वर्मा लोधी, मुश्ताक अहमद, जितेंद्र मुंडे, महानगर महासचिव दीपक शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अशोक यादव, सुरेंद्र सोनकर, जिला सचिव जमुना प्रसाद मौर्य, रामसेवक प्रजापति, कैंट विधानसभा अध्यक्ष हरिओम प्रजापति, भारती चौहान, गुड़िया गंगवार, मनीषा सक्सेना, जोगेंद्र पटेल, धर्मेंद्र यादव, पप्पू कश्यप और योगेश पटेल मौजूद रहे। यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद के नेतृत्व में उनकी टीम ने भी दोनों नेताओं का फूल-मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने तथा आपसी एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।

फूल-मालाओं से स्वागत, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

सपा जिला कार्यालय पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पूर्व सांसदों के पहुंचते ही पदाधिकारियों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। जिला और महानगर संगठन के साथ यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने संगठन में आपसी तालमेल और एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।

संगठन विस्तार और जनता के मुद्दों पर रहेगा जोर

सपा पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिला और महानगर संगठन आपसी समन्वय से काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन विस्तार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

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Updated on:

15 Oct 2026 05:04 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे, फूल-मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

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