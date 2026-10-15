सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे, फूल-मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह यादव, पीयूष वर्मा लोधी, मुश्ताक अहमद, जितेंद्र मुंडे, महानगर महासचिव दीपक शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अशोक यादव, सुरेंद्र सोनकर, जिला सचिव जमुना प्रसाद मौर्य, रामसेवक प्रजापति, कैंट विधानसभा अध्यक्ष हरिओम प्रजापति, भारती चौहान, गुड़िया गंगवार, मनीषा सक्सेना, जोगेंद्र पटेल, धर्मेंद्र यादव, पप्पू कश्यप और योगेश पटेल मौजूद रहे। यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद के नेतृत्व में उनकी टीम ने भी दोनों नेताओं का फूल-मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने तथा आपसी एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।