कार बराबर में लगाकर दंपती को रोका: बोला- 10 हजार दूंगा, पत्नी को मेरे साथ भेज दो, विरोध पर दी धमकी

संजयनगर निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर की सुबह वह पति और चार वर्षीय बेटी के साथ बाइक से बच्चे की दवा लेने जा रही थीं। बाइक पति चला रहे थे। 100 फुटा रोड पर पीछे से आए कार सवार युवक ने लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने कार बाइक के बराबर में लगाकर दंपती को रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने महिला के पति से पूछा, कितने रुपये लोगे? पति ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ जा रहा है और पूछा कि आखिर उसे क्या काम है।