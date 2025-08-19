इज्जतनगर ने नई परंपरा पर बवाल, चादर के जुलूस को लेकर हंगामा, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र के खजुरिया और रहपुरा चौधरी गांव में मंगलवार को निकाले गए चादर के जुलूस ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हिन्दू समुदाय ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत और पुलिस की शह पर गांव में नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। विरोध करते हुए लोगों ने नारेबाजी की और हंगामा खड़ा हो गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।