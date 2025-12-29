मण्डलीय बैठक में गरजे कमिश्नर, बोले- किसानों के हक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, रियायती यूरिया उद्योगों में गई तो जाएगी कुर्सी

छात्रवृत्ति योजना, पीएम-एबीएचआईएम, मुख्यमंत्री कम्पोजिट स्कूल और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान भी कमिश्नर का रुख सख्त रहा। युवा उद्यमी योजना में सिर्फ 61 प्रतिशत ऋण वितरण पर नाराजगी जताते हुए काम की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए। साफ कहा कि समय सीमा में काम नहीं हुआ तो बहाने नहीं चलेंगे। कर-करेत्तर समीक्षा में राज्य कर वसूली में बरेली जोन के प्रदेश में पहले स्थान पर रहने पर संतोष जताया गया, लेकिन स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में 88 प्रतिशत वसूली पर और सख्ती के संकेत दिए गए। बोगस फर्मों की चेन पर हमला बोलते हुए कमिश्नर ने कहा अब संरक्षण नहीं, सफाया होगा।