यूपी के इस जिले में कॉलोनाइजरों पर बुलडोजर अटैक, बदायूं रोड पर तीन अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जानिए किन-किन पर गिरी गाज

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि पहली बड़ी कार्रवाई अनिल अग्रवाल की अवैध कॉलोनी पर की गई, जहां करीब 8 बीघा जमीन में बिना किसी अनुमति के खुलेआम भूखंड काटे जा रहे थे। दूसरी कार्रवाई विजय पंडित और श्याम बाबू की कॉलोनी पर हुई, जो करीब 10 बीघा क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से विकसित की जा रही थी। तीसरी कॉलोनी अश्विनी चौहान की थी, जहां लगभग 8 बीघा भूमि पर अवैध बसावट खड़ी की जा रही थी। सुबह से ही बीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटी रही। बुलडोजर चलने के साथ ही अवैध सड़कें, प्लाटिंग और बाउंड्रीवाल धराशायी हो गईं। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और अवैध कॉलोनाइजरों में खौफ साफ नजर आया।