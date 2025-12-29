29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के नाम पर बवाल और मारपीट करने वाले पांच बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

राजेंद्र नगर स्थित दि डेन कैफे में लव जिहाद के आरोप को लेकर हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रेमनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 29, 2025

बरेली। राजेंद्र नगर स्थित दि डेन कैफे में लव जिहाद के आरोप को लेकर हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रेमनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। एक आरोपी नाबालिग बताया गया है, जिसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि मामले की जांच में कुल छह लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें से प्रिंस, आकाश, आशीष, मिरदुन और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।

जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुआ विवाद

प्रेमनगर क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाली युवती निजी कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार को उसके जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों ने प्रेमनगर स्थित दि डेन कैफे एंड रेस्टो में पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में कुल 10 लोग शामिल थे, जिनमें छह युवतियां और चार युवक थे। चार युवकों में से दो युवक शान और वाकिफ मुस्लिम समुदाय से बताए गए।

मुस्लिम युवकों की मौजूदगी पर भड़के कार्यकर्ता

आरोप है कि हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बिना किसी जांच-पड़ताल के उन्होंने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कैफे के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि कार्यकर्ता कैफे के अंदर घुस गए और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता की, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस युवती समेत अन्य लोगों को थाने ले आई। इस दौरान एक मुस्लिम युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक शान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

प्रारंभिक कार्रवाई के बाद बदला रुख

शुरुआत में पुलिस ने शान, फरार युवक वाकिफ और कैफे के एक स्टाफ सदस्य के खिलाफ शांति भंग में चालान किया। बाद में सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने पूरे मामले की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल थी। युवती के परिजनों को थाने बुलाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए।

25 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज

जांच में हंगामा करने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आने पर प्रेमनगर थाने में बजरंग दल के दो नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ प्रथम ने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों। वायरल वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के नाम पर बवाल और मारपीट करने वाले पांच बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सट्टा माफिया तन्नू जिला बदर, दो और बदमाशों पर भी गिरी गाज, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

बरेली

यूपी के इस जिले में कॉलोनाइजरों पर बुलडोजर अटैक, बदायूं रोड पर तीन अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जानिए किन-किन पर गिरी गाज

बरेली

अटल स्मृति सम्मेलन में नेताओं ने भरी हुंकार, बोले—देश को दिशा देने वाले नेता थे अटल

बरेली

गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इन शूटर्स का 2025 में ‘जड़’ से सफाया; दिशा पाटनी के…

shooters associated with goldy barad lawrence bishnoi killed in encounter 2025 attacked disha patni house
बरेली

एआई बन सकता है प्रभावी सहयोगी, सलाहकार नहीं, सजग रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.