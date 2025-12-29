बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के नाम पर बवाल और मारपीट करने वाले पांच बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

बरेली। राजेंद्र नगर स्थित दि डेन कैफे में लव जिहाद के आरोप को लेकर हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रेमनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। एक आरोपी नाबालिग बताया गया है, जिसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि मामले की जांच में कुल छह लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें से प्रिंस, आकाश, आशीष, मिरदुन और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।
प्रेमनगर क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाली युवती निजी कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार को उसके जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों ने प्रेमनगर स्थित दि डेन कैफे एंड रेस्टो में पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में कुल 10 लोग शामिल थे, जिनमें छह युवतियां और चार युवक थे। चार युवकों में से दो युवक शान और वाकिफ मुस्लिम समुदाय से बताए गए।
आरोप है कि हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बिना किसी जांच-पड़ताल के उन्होंने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कैफे के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि कार्यकर्ता कैफे के अंदर घुस गए और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता की, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस युवती समेत अन्य लोगों को थाने ले आई। इस दौरान एक मुस्लिम युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक शान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
शुरुआत में पुलिस ने शान, फरार युवक वाकिफ और कैफे के एक स्टाफ सदस्य के खिलाफ शांति भंग में चालान किया। बाद में सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने पूरे मामले की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल थी। युवती के परिजनों को थाने बुलाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए।
जांच में हंगामा करने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आने पर प्रेमनगर थाने में बजरंग दल के दो नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ प्रथम ने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों। वायरल वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।
