नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, अफसरों का घेराव, 978 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर लगी मुहर

मेयर डॉ. उमेश गौतम की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक की शुरुआत से ही माहौल गरम रहा। सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना ने टैक्स विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाउस टैक्स वसूली लगातार घट रही है, जिससे नगर निगम की आय प्रभावित हो रही है। किरायेदारों से वसूली का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि पिछले वर्ष किराये से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक करीब 40 लाख रुपये ही वसूले जा सके हैं, जबकि दरें बढ़ाई गई हैं। इस पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय करने और एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।