29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, अफसरों का घेराव, 978 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर लगी मुहर

नगर निगम की पुनरीक्षित विशेष बजट बैठक सोमवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। टैक्स वसूली, आवारा कुत्ते-बंदरों का बढ़ता आतंक, डीडीपुरम में हाउस टैक्स हेराफेरी, लचर सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने अफसरों को कटघरे में खड़ा किया।

3 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 29, 2025

बरेली। नगर निगम की पुनरीक्षित विशेष बजट बैठक सोमवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। टैक्स वसूली, आवारा कुत्ते-बंदरों का बढ़ता आतंक, डीडीपुरम में हाउस टैक्स हेराफेरी, लचर सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने अफसरों को कटघरे में खड़ा किया। शोर-शराबे और आरोप-प्रत्यारोप के बीच आखिरकार 978 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शहर के लिए 7 हजार नई स्ट्रीट लाइट खरीदने की भी स्वीकृति दी गई।

टैक्स वसूली पर सवाल, अफसरों पर खानापूर्ति के आरोप

मेयर डॉ. उमेश गौतम की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक की शुरुआत से ही माहौल गरम रहा। सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना ने टैक्स विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाउस टैक्स वसूली लगातार घट रही है, जिससे नगर निगम की आय प्रभावित हो रही है। किरायेदारों से वसूली का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि पिछले वर्ष किराये से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक करीब 40 लाख रुपये ही वसूले जा सके हैं, जबकि दरें बढ़ाई गई हैं। इस पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय करने और एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

बंदर–कुत्तों के आतंक पर सदन गर्म

पार्षदों ने आरोप लगाया कि बंदरों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ने के बजाय भीतर ही छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंदर पकड़ने के लिए टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन एजेंसी नहीं मिल सकी। वन विभाग से लंगूर मंगाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। कुत्तों की नसबंदी और पकड़ अभियान को लेकर भी असंतोष जताया गया।

विज्ञापन पट्टे, डीडीपुरम और सफाई व्यवस्था पर तीखे सवाल

बैठक में बिना टेंडर लगे विज्ञापन पट्टों और एजेंसी नाम न होने को नियमों का उल्लंघन बताया गया। डीडीपुरम क्षेत्र में हाउस टैक्स हेराफेरी का मामला फिर उठा। पार्षदों ने कहा कि 25 अगस्त 2025 को मामला उजागर होने के बावजूद अब तक कार्रवाई शून्य है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को भी पूरी तरह विफल बताया गया। पार्षदों ने कहा कि हर बैठक में यही मुद्दा उठता है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा।

खर्च बढ़ा, नतीजे शून्य: स्ट्रीट लाइट और अलाव

प्रकाश व्यवस्था पर नौ महीनों में 12 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद कई वार्डों में अंधेरा छाया होने का मुद्दा उठा। ठंड के मौसम में अलाव की लकड़ी जरूरतमंद वार्डों तक न पहुंचने पर भी नाराजगी जताई गई।

व्यंग्य के जरिए हमला

बैठक के दौरान गौरव सक्सेना ने गाने के बोल “क्या हुआ तेरा वादा” गुनगुनाकर पिछली बैठकों में किए गए वादों पर तंज कसा। दीपावली पर 25 और साल में 50 स्ट्रीट लाइट लगाने के वादे अधूरे रहने का आरोप लगाया गया। नगर निगम की नई बिल्डिंग के बोर्ड हाल का निर्माण भी एक साल से पूरा न होने का मुद्दा उठा।

वर्जन

शहर के विकास को लेकर बजट स्वीकृत किया गया है। जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आय भी बढ़ा रहा है और विकास पर खर्च भी कर रहा है।
— डॉ. उमेश गौतम, मेयर
आय और व्यय मदों पर चर्चा हुई है। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
— संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 08:11 pm

Published on:

29 Dec 2025 08:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, अफसरों का घेराव, 978 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर लगी मुहर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सट्टा माफिया तन्नू जिला बदर, दो और बदमाशों पर भी गिरी गाज, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

बरेली

यूपी के इस जिले में कॉलोनाइजरों पर बुलडोजर अटैक, बदायूं रोड पर तीन अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जानिए किन-किन पर गिरी गाज

बरेली

बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के नाम पर बवाल और मारपीट करने वाले पांच बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

बरेली

अटल स्मृति सम्मेलन में नेताओं ने भरी हुंकार, बोले—देश को दिशा देने वाले नेता थे अटल

बरेली

गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इन शूटर्स का 2025 में ‘जड़’ से सफाया; दिशा पाटनी के…

shooters associated with goldy barad lawrence bishnoi killed in encounter 2025 attacked disha patni house
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.